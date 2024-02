Il 'Puppy Yoga' arriva in Romagna: a lezione con i cuccioli tra fitness e divertimento

C'è chi lo chiama 'Doga', chi 'Dog yoga'. In ogni caso, il divertimento è assicurato anche per chi non ama particolarmente fare sport. Arriva anche in Romagna l'attività che concilia fitness e amore per gli animali: lo yoga con i cani, pratica che in America è in voga già da diversi anni e che spesso capita di vedere sfogliando video su Instagram o TikTok. Da un po' di tempo anche alcune grandi città italiane hanno iniziato a proporre questa pratica curiosa e divertente, ma per la Romagna si tratta di una novità.

A dare vita a 'Puppy Yoga Romagna' è stato un gruppo di giovani ragazzi capitanato da Simone Neri, 27enne che nella vita si occupa di digital marketing. "Abbiamo scoperto questa pratica che ci ha affascinato molto e abbiamo pensato che potesse essere una bella cosa portarla anche qui in Romagna - spiega Simone - Personalmente poi sono un amante degli animali, quindi l'idea mi è subito piaciuta. Per offrire un'esperienza accessibile a tutti, le classi sono di livello base e adatte per chiunque voglia godersi una sessione di yoga completa e di qualità".

Ma come funziona il puppy yoga? Ogni lezione dura circa un'ora: nella prima parte si fanno 30-40 minuti di yoga assieme a un'insegnante. Ma il vero divertimento inizia con la seconda parte, dove per 20-30 minuti si fanno esercizi di rilassamento in compagnia di adorabili cuccioli con cui giocare e interagire. Un connubio di movimento, dolcezza e benessere. "Nella seconda parte l'insegnante guida attraverso esercizi di rilassamento mentre si gioca con i cagnolini, liberando endorfine che riducono stress e ansia. Un'esperienza emozionante che coinvolge cuori e zampe", spiega Simone.

I tappetini per lo yoga sono forniti direttamente dallo staff, mentre i cuccioli provengono da allevamenti della zona e ogni lezione è dedicata a una razza canina diversa. "I cuccioli sono le vere super star! - continua Simone - Sono vaccinati e seguiti con cura e si uniscono a noi a un minimo di otto settimane solo per uno o due fine settimana, sotto la supervisione dei loro allevatori. Inoltre le nostre classi da un lato aiutano i cagnolini a imparare a socializzare, dall'altro sono anche un'occasione per chi è interessato ad acquistarli di conoscerli e di mettersi in contatto con i loro allevatori. Sebbene ogni cucciolata sia diversa, miriamo ad avere circa un rapporto di uno a due tra cucciolo e persona nelle nostre sessioni, mentre al momento non possiamo accettare cuccioli esterni per motivi di salute e sicurezza".

Per quanto riguarda la location, i ragazzi si appoggiano a sale e palestre locali. "Entro due mesi promettiamo di arrivare davvero in tutta la Romagna - assicura Simone - Passeremo sicuramente da Ravenna, Faenza, Cervia, Cesena e Rimini". Al momento i primi due appuntamenti fissati sono per sabato 17 febbraio a Cesenatico (palestra Bloom) e domenica 18 febbraio a Forlì (Aditi Space). Il prezzo è fisso: 34,90 euro a lezione. "Ci stiamo organizzando per fare una doppia data sia a Cesenatico che a Forlì, sia sabato che domenica in entrambe le location, visto il successo - conclude Simone -: appena abbiamo messo sui social le prime date, hanno fatto sold out in sei minuti!".