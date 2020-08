Quattro cucciolate di gattini abbandonate in una sola mattina: "Gesto ignobile"

Non si placano gli abbandoni di animali, in particolar modo di piccoli cuccioli di gatto. Nella mattinata di giovedì, a seguito di alcune segnalazioni pervenute all'ufficio della sezione ravennate di Enpa, alcuni volontari sono intervenuti in soccorso di ben tre cucciolate di gatti, tutte abbandonate nello stesso luogo. I poveri mici sono stati rinvenuti in via Baiona, in uno spiazzo adiacente al passaggio a livello riservato ai convogli merci.

"Il fatto che rende ancor più grave la vicenda è che i volontari si sono trovati di fronte ben nove cuccioli dei quali nessuno supera i 15 giorni di vita - spiegano da Enpa - Alcuni gattini presentano inoltre delle larve di mosca negli occhi. L’abbandono supponiamo sia avvenuto nelle prime ore dell’alba perché le tre cucciolate, per fortuna, non erano bagnate e quindi non erano rimaste esposte all’acquazzone della notte. Il fatto che rende ancor più odioso l’abbandono dei gattini da parte di uno o più criminali si identifica nel lasciare al loro destino delle creature completamente indifese precludendo loro ogni possibilità di salvezza, abbandonandole in un luogo difficilmente visibile ed esposto al sole estivo".

Il personale dell’Enpa si è prontamente attivato per salvare i cuccioli: "Ma l’impresa sarà quanto mai difficile perchè svezzare artificialmente dei cuccioli con pochi giorni di vita comporta una percentuale di successo alquanto risicata, e le complicazioni sanitarie sono anch’esse rilevanti. Ripetiamo: abbandonare dei cuccioli di età inferiore a due mesi è un reato, un atto criminale commesso da vigliacchi che in tal modo si sentono sollevati da ogni sorta di impegno umano e civile. L’abbandono è un gesto ignobile, frutto di ignoranza e di imbecillità da parte di personaggi squallidi. L'Enpa ce la metterà tutta, anche in questa occasione, per salvare il maggior numero di felini, ma l’impegno sarà oltremodo coinvolgente, dato che lo svezzamento anche di un solo cucciolo è di per sé quanto mai impegnativo in termini di lavoro e disponibilità di tempo. I nostri volontari si sono già suddivisi i micetti da accudire. Prima di queste tre cucciolate avevamo già presso la nostra struttura e le abitazioni dei nostri volontari altri gattini dell’età di circa due mesi".

Altro caso gravissimo di violenza sugli animali si è registrato sempre giovedì mattina a Lavezzola, a pochi metri dalla sede di un'azienda. "Verso le 9.30 circa un uomo stava percorrendo via Bellagrande in direzione di un chiaro da caccia e pesca nella zona vicina allo stabile della ex fornace, quando nei pressi del civico 25 ha notato la presenza di uno scatolone posizionato a fianco del cassonetto - spiegano dall'Enpa di Lugo - Incuriosito, si è avvicinato e ha scoperto al suo interno tre gattini lasciati lì da qualcuno poche ore prima. I piccoli, di circa 25 giorni, sono stati salvati e portati in infermeria dove i volontari si stanno occupando di loro".

"Purtroppo - afferma Elio Geminiani, presidente Enpa di Lugo - questo non è il primo caso che si registra nel territorio e testimonia come ci siano ancora molta ignoranza e insensibilità verso gli animali. Chi ha commesso questo gesto dovrà risponderne di fronte alla giustizia, perchè si tratta di un reato punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1000 euro a 10.000 euro. Quando si prende un animale si è responsabili del suo benessere, soprattutto delle scelte che riguardano la riproduzione e che incidono sulla vita di altri animali, ma anche sulla società. La sterilizzazione è una scelta responsabile ed è l'unica soluzione alla moltiplicazione incontrollata dei gatti".

