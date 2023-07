Raccolta differenziata nei lidi: in distribuzione i kit anche per i turisti

Fare correttamente la raccolta differenziata è un dovere anche in vacanza, quindi anche per i proprietari di seconde case o per chi affitta un appartamento per l’estate. Chiunque affitti un appartamento, deve mettere a disposizione dell’affittuario il kit per consentirgli di usufruire del servizio di raccolta differenziata porta a porta, composto da: calendario di raccolta, contenitori in dotazione all’appartamento, Carta smeraldo e materiale informativo.

In una città a forte vocazione turistica come Ravenna le agenzie hanno un ruolo strategico in un progetto così complesso, che interessa la gestione dei rifiuti nella zona litoranea del Comune. A loro, e a chiunque affitti un appartamento, si rinnova la richiesta di gestore e Amministrazione Comunale di informare sul porta a porta i loro clienti e dotare tutte le unità immobiliari del kit (composto da: calendario di raccolta, contenitori in dotazione all’appartamento, Carta smeraldo e materiale informativo) per eseguire correttamente la differenziazione dei rifiuti secondo il nuovo sistema di raccolta.

Il ritiro dei kit presso le stazioni ecologiche

Per chi non avesse ancora provveduto al ritiro dei kit, è possibile recarsi i presso le stazioni ecologiche del territorio comunale. Di seguito gli indirizzi e gli orari estivi di apertura (validi fino al 30 settembre) delle stazioni ecologiche dei Lidi:

- Ravenna- Lido Adriano – Via Bonifica: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 19.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

- Ravenna- Lido di Classe: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 19.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

- Ravenna- Marina Romea – Via dei Salici: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 19.30; sabato 830 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

- Ravenna -Marina di Ravenna – Viale dei Mille: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 19.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Come funziona il porta a porta nei Lidi Ravennati

Per le utenze domestiche di Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio la raccolta dei rifiuti urbani viene gestita con porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti. Per i cittadini di Lido di Dante e per le 1.650 utenze non domestiche di tutti i Lidi il porta a porta è integrale e riguarda tutti i tipi di materiali: organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato.