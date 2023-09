I cassonetti della Caritas per la raccolta dei vestiti si trasferiscono nelle parrocchie, in strada restano quelli di Hera

Sono state spostate nei sagrati delle parrocchie li cassonetti per il recupero degli abiti usati della Caritas diocesana. Per anni questi contenitori hanno accolto le donazioni di abiti smessi che venivano raccolti dall’azienda Recuperi Snc e una parte del ricavato veniva devoluto alla Caritas diocesana per far fronte alle necessità delle persone che si rivolgono al centro di ascolto diocesano.

A seguito di una gara di appalto sulla gestione dei rifiuti tessili sul territorio ravennate, spiegano dalla Caritas, non è più possibile occupare il suolo pubblico con questi contenitori. Da qui la decisione di spostarli sul sagrato delle chiese. Tutte le campane sulla strada sono state vendute a Hera che ha provveduto a rimuovere le insegne Caritas, ma la forma e i colori possono trarre in inganno chi conferisce abitualmente i propri abiti usati in uno specifico contenitore. Di qui il chiarimento che arriva dagli uffici di piazza Duomo: “Nessuna delle campane che si trovano nelle strade o in luoghi pubblici appartiene a noi. Per donare abiti alla Caritas occorre recarsi nelle principali parrocchie della Diocesi”.