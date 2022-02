Raffica di controlli 'anti-movida' in centro storico per il giovedì grasso

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati a garantire l’ordine, la sicurezza pubblica e il rispetto della normativa per il contenimento dell’epidemia da Covid, specialmente in quelle aree del centro urbano interessate dalla cosiddetta "movida" in occasione del periodo di Carnevale.

Così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e le Sicurezza Pubblica è stata predisposta, con ordinanza del Questore Giusi Stellino, un’attività di controllo e di prevenzione di comportamenti illeciti svolta da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, che ha interessato principalmente via Baccarini, piazza Caduti, via Bastione, piazza Baracca, piazza Kennedy e zone limitrofe; un’area che risulta ricompresa nell’ambito di applicazione della recente ordinanza del Sindaco che vieta, fino al 26 marzo 2022, il consumo di bevande alcoliche e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie di vetro e lattine.

Inoltre sono stati effettuati controlli ai clienti di diverse birrerie, bar ed enoteche presenti nella zona del centro cittadino, anche in relazione alle misure di contenimento atte a contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid. Complessivamente durante il servizio sono state identificate 242 persone e non sono emerse particolari criticità. Analoghi controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.