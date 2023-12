Raffiche di vento, paura per alcuni alberi a Faenza: modifiche alla viabilità

Si annuncia un venerdì ventoso sull'entroterra Ravennate. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ieri ha diramato un'allerta "arancione", specificando che sono attesi "venti di burrasca forte (75-90 chilometri orari) da sud lungo il crinale appenninico, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore".

In ragione dell'allerta, in attesa di verifiche di stabilità su alcuni alberi segnalati instabili, a Faenza sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. Nello specifico divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli: nel tratto di via Medaglie d’Oro compreso tra il civico 27 e il civico 37, comprese le aree d’intersezione con via Marozza e via Azzurrini; nel tratto di via Azzurrini compreso tra l’intersezione con via Medaglie d’Oro e il civico 10. Per i veicoli circolanti abitualmente nel tratto indicato di via Medaglie d’Oro sulla direttrice Firenze – Ravenna è consigliato il transito su viale Risorgimento.