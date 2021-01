Tragedia nella notte: giovane cade dal tetto della scuola e perde la vita

E' una vera e propria tragedia quella che si è verificata nella notte tra mercoledì e giovedì a Ravenna. Mercoledì sera i genitori di un 26enne ravennate avevano segnalato la scomparsa del figlio. La Polizia di Ravenna ha subito iniziato le ricerche, fino a quando i poliziotti non hanno trovato l'auto del giovane nel parcheggio tra lo stadio e l'Itis Nullo Baldini. Poco dopo, purtroppo, è stato ritrovato il cadavere del ragazzo, probabilmente buttatosi giù dal tetto dello stesso edificio scolastico. Nell'episodio, secondo gli inquirenti, non sarebbero coinvolte altre persone. Tutte le informazioni portano gli inquirenti a pensare che si sia trattato di un suicidio.

"Mi dispiace come cittadino e come dirigente per un gesto che proviene da qualche situazione sicuramente difficile - commenta il dirigente dell'Itis Antonio Grimaldi - Esprimo solidarietà da parte di tutta la scuola e del personale scolastico alla famiglia e ai conoscenti".