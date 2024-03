Rapina al bar: commessa tenta di mettere in fuga il ladro e viene colpita

È di circa 400 euro il bottino del ladro che mercoledì sera, attorno alle 20.45, si è reso protagonista di una rapina al bar al civico 120 di via Codronchi. Al momento della rapina all'interno del bar era presente una commessa, impegnata dietro al bancone. Quando si è accorta di quell'uomo - con il volto travisato e un cappello in testa - che stava trafugando denaro dalla cassa, la donna ha provato a bloccarlo. Ne è nata una piccola collutazione, con il rapinatore che ha colpito la donna sul volto, per poi arraffare i 400 euro e scappare a piedi.

La dipendente ha subito dato l'allarme e sul posto in pochi minuti si sono precipitate le volanti della Questura, che hanno dato il via alle ricerche. Sul caso sta indagando anche la Squadra Mobile, per tentare di risalire all'identità del rapinatore si stanno visionando anche le telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Foto Massimo Argnani