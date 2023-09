Ravenna ricorda il Sommo Poeta: celebrato il 702esimo Annuale della morte di Dante

Una domenica dedicata alla memoria del 'Sommo Poeta'. Domenica Ravenna, nel tradizionale appuntamento settembrino, ha celebrato il 702esimo Annuale della morte di Dante con una serie di eventi. Sono stati ripercorsi i passi che recentemente, in occasione del settimo centenario della morte avvenuta nel 1321, sono stati vivificati dalla fiamma della memoria dantesca tenuta sempre viva dalla città “vestale” di Dante, che seppe garantirgli pace e serenità negli ultimi anni di vita. Momento clou, come ogni anno, la tradizionale offerta dell'olio al sepolcro del poeta da parte del Comune di Firenze, un evento che si tiene dal 1908.

"Un numero, il 702, che ci consente di avere ancora viva la memoria delle celebrazioni per il 700esimo Annuale ma che ci dice anche, vista la grande partecipazione di questa mattina, il fermento in città e i tanti soggetti che quest’anno si sono cimentati nel Settembre dantesco, di come l’amore per l’opera di Dante sia quanto mai forte e vivo a Ravenna - commenta il sindaco Michele de Pascale - Il rapporto della nostra città con Dante vive nei secoli ed è unico. È visibile nei ravennati e nelle ravennati che, camminando passano davanti alla tomba di Dante, negli occhi con cui guardano quel luogo, nell’orgoglio che provano per quel luogo, l’orgoglio della nostra comunità. Riprendendo le parole di Benedetto Croce in occasione del sesto centenario, non dimentichiamo che ci sono tantissimi modi per ricordare e celebrare Dante, ma ce n’è uno che prevale sempre: quello di leggerlo e tramandarlo attraverso la sua parola. Grazie a tutti e tutte per aver partecipato a questa bellissima mattinata. Sono certo che Ravenna continuerà a onorare, come merita, il suo cittadino più illustre".