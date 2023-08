Ravenna tra le "migliori città del lavoro in Italia": la classifica completa

"Il posto dove si lavora meglio": parte da questo criterio la classifica nazionale stilata secondo i risultati diffusi dalla Fondazione Aidp (Associazione Italiana per la Direzione del Personale). Il 'Primo Rapporto sulle migliori Città del lavoro in Italia', elaborato con la collaborazione scientifica di Isfort, suddivide i capoluoghi in tre macro-raggruppamenti, identificati con tre colori diversi - verde, giallo e rosso - a seconda del risultato finale e della qualità del lavoro sui territori.

La classifica tiene conto di vari aspetti: ovviamente quello dei redditi, ma anche quello dei servizi ai cittadini, del tempo libero, della vivibilità e della sicurezza. Ravenna viene collocata nella fascia "alta", tra le prime 40 città in Italia, nello specifico al 36esimo posto. In Romagna fa poco meglio Forlì, collocandosi al 33esimo posto, mentre Cesena finisce per un soffio tra le città di fascia "media" alla 41esima posizione. Infine Rimini, al 59esimo posto.

La città "regina" del lavoro è Milano con un punteggio di 63,2. Nel gruppone delle prime 40 città (fascia alta di qualità del lavoro) ci sono anche Bologna e Modena rimanendo in Emilia Romagna. Nel terzo raggruppamento, invece, ci sono 30 città in fascia bassa e sono praticamente tutte città del Sud-Italia, con qualche rara eccezione come Pistoia.