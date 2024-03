Recruiting day al Centro per l'impiego: si assumono 30 persone nel settore sicurezza

Sarà l’Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. la società protagonista del recruiting day che si svolgerà mercoledì 13 marzo dalle 14:30 al Centro per l’impiego di Ravenna. Realtà con oltre 3.000 dipendenti, una rete di oltre 30 tra filiali e centrali operative e 300 pattuglie sul territorio nazionale, l’Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. ora si affida al Centro per l’impiego per trovare a Ravenna circa 30 profili, tra custodi, guardie giurate e addetti alla sicurezza portuale.

Per candidarsi ai servizi di sorveglianza e portierato occorrono sostanzialmente capacità relazionali e comunicative, integrità morale, resistenza fisica, discrezione e professionalità, trattandosi di un lavoro al pubblico che prevede il controllo degli accessi negli stabili affidati. Diverso è il discorso per candidarsi come guardia giurata e addetto/a al controllo sicurezza passeggeri, perché significa assumersi la responsabilità di proteggere persone e beni. Ecco perché, oltre a cittadinanza italiana o di un Paese UE e a caratteristiche personali, quali capacità interpersonali, autocontrollo, rettitudine, abilità fisiche e mentali, occorre anche ottenere una licenza rilasciata dalle autorità competenti e bisogna superare i controlli richiesti. In aggiunta a questi requisiti, agli addetti al controllo sicurezza passeggeri sono richiesti anche un diploma e la conoscenza dell’inglese. Ma se i candidati non possiedono già queste certificazioni, sarà proprio l’Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. a finanziare la formazione prevista per questi profili e a fornire supporto nell’espletamento delle pratiche a loro carico.

Al recruiting day ravennate del 13 marzo saranno direttamente i responsabili del personale della sede centrale di Reggio Emilia dell’Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. a presentare caratteristiche del lavoro, requisiti specifici richiesti e a condurre con i candidati il primo colloquio, preliminare agli step successivi di selezione. L’evento si svolgerà presso la sede del Centro per l’impiego, in via Teodorico 21 a Ravenna, ed è a numero chiuso. Per partecipare occorre compilare questo form: https://forms.office.com/e/n55gM3ZxJw. Nei giorni successivi, ciascuna persona registrata riceverà una mail con l’orario di convocazione.