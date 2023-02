Il relitto di un aereo nel porto di Ravenna, l'associazione: "E' un bombardiere americano"

Quel relitto nel porto di Ravenna potrebbe essere un'importante memoria storica. A dirlo è l’associazione Aerei Perduti, in riferimento al relitto di un aereo ritrovato durante i lavori per il dragaggio dei fondali del Candiano, lo scorso 19 gennaio. "E' ormai certo che si tratti di un B-17 Flying Fortress", afferma l'associazione attraverso i suoi canali social. E due potrebbero essere gli eventi bellici che spiegano la presenza di questo aereo bombardiere americano nel porto di Ravenna.

"Il mare Adriatico è stato protagonista silenzioso della guerra aerea in Italia durante il secondo conflitto mondiale: esso rappresentò un corridoio relativamente sicuro per i bombardieri americani della 15th Air Force che, decollando dalle basi dislocate in Puglia, potevano raggiungere gli obiettivi strategici del nord Italia, della bassa Germania, dei Balcani. Ciò nonostante, sono molti gli aerei che lì precipitarono o ammararono e che oggi riposano sul fondale sabbioso, spesso avvolti dalle reti dei pescherecci e custodi di storie umane dimenticate - spiega l'associazione storica - La stessa costa romagnola è costellata di relitti la cui posizione non è facilmente determinabile, ma conosciuti dai pescatori in quanto costituiscono un effettivo intralcio alle loro attività".

Secondo gli esperti di Aerei Perduti, quello di Ravenna potrebbe dunque essere il Boeing B-17 G "Bataan Avenger", assegnato al 2nd Bomb Group della 15th Air Force. "Questo bombardiere è stato protagonista di due incidenti, il 26 maggio 1944 e il 20 ottobre dello stesso anno. E’ proprio quest’ultimo che l’ha portato a sprofondare in Adriatico - racconta l'associazione - E’ il 20 ottobre 1944, 36 B-17 del 2nd Bomb Group decollano da Amendola per bombardare le raffinerie petrolifere di Brux, nella ex Cecoslovacchia. Fra di loro, anche il Bataan Avenger. A seguito dei danni subiti dalla contraerea tedesca e a corto di carburante, l'aereo -pilotato dal Lt. Holt-, ammara fortunatamente senza problemi in Adriatico: la documentazione non riporta il punto esatto. I 10 membri dell’equipaggio riescono ad abbandonare il bombardiere che, galleggiando, dà loro il tempo di salire sul battellino". L'operazione di salvataggio fu seguita da due piloti della Raf. "Sono loro a fornirci una coordinata abbastanza precisa e attendibile della posizione del battellino che nel frattempo, trasportato dalla corrente, si trova all’altezza di Punta Marina. Questo permette di circoscrivere la zona dell’ammaraggio proprio davanti a Ravenna. Pur con le dovute cautele, il relitto di cui attualmente stanno parlando le cronache locali potrebbe essere quello del Bataan Avenger".

Esiste però una seconda possibilità, anche se considerata più "remota" dall'associazione storica. L’aereo potrebbe essere un B-17 intercettato ed abbattuto dalla contraerea tedesca alle 12,06 dell’11 marzo 1944, davanti alla costa di Ravenna. "In base alle coordinate riportate dal Comando della Luftflotte 2, si suppone che sia molto più al largo rispetto alla posizione desunta del Bataan Avenger. Stabilire l’identità di questo B-17 è al momento impossibile, perché quel giorno sicuramente due bombardieri sempre del 2nd Bomb Group finirono in Adriatico mentre erano di ritorno dal bombardamento di Padova - chiariscono da Aerei Perduti - Per entrambi gli aerei non fu una vicenda a lieto fine come nel caso del Bataan Avenger, perché gli equipaggi non fecero ritorno".

La stessa associazione segnala poi l'interessamento dell’ente governativo americano DPAA, Defense POW/MIA Accounting Agency, preposto alla ricerca dei dispersi di guerra, che si sarebbe già attivato per seguire l’evolversi della situazione. "Solamente i loro analisti possono stabilire l’esatta identità del velivolo, la sua storia, chi c’era a bordo. Ci auguriamo che questo sia possibile e che possa avvenire in tempi brevi", conclude l'associazione Aerei Perduti.