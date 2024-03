Rete Ausl in tilt: disagi ai sistemi di pronto soccorso e Cup

A causa di un improvviso problema tecnico alla rete dati della Ausl della Romagna, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 marzo, si sono verificati rallentamenti e blocchi nell’operatività di una parte dei sistemi tecnologici aziendali, tra i quali in particolare Pronto Soccorso e prestazioni CUP. I tecnici, prontamente intervenuti, nel giro di un paio d’ore hanno ripristinato la piena funzionalità di tutti i sistemi informatici coinvolti, garantendo la riattivazione dei servizi. L’azienda si scusa con gli utenti per gli eventuali disservizi che si sono verificati in quel lasso di tempo e per il disagio subito.