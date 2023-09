Riaprono le scuole dopo il terremoto: chiuso solo il plesso dell'infanzia a San Martino in Gattara

Il forte terremoto che si è verificato lunedì mattina attorno alle 5 con epicentro nell'Appennino tosco-romagnolo nel comune di Marradi aveva portato nella giornata di ieri alla chiusura precauzionale delle scuole elementari e medie di Brisighella e Riolo Terme per svolgere delle verifiche strutturali negli edifici scolastici. All'esito di tali controlli non sono stati riscontrati danni agli edifici, pertanto i sindaci dei due Comuni avevano affermato che nella giornata di oggi sarebbero riprese regolarmente le attività scolastiche. L'unica eccezione riguarda il plesso dell'infanzia di San Martino in Gattara che, come afferma il sindaco Massimo Pederzoli, "necessita di verifiche strutturali più approfondite - verifiche che appunto si svolgeranno nella giornata di martedì in cui viene confermata la chiusura temporanea della scuola della frazione montana.