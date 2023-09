Riceve 50 euro dal nonno e li dona alla scuola alluvionata: il grande gesto del piccolo Nicolò

Un gesto che ha commosso tutta la comunità quello di Nicolò Iacovella, bambino di 11 anni che nelle scorse settimane si è reso protagonista di un'azione piccola ma esemplare. Il bimbo, dopo aver ricevuto in dono 50 euro dal nonno come "premio" per aver vinto una borsa di studio, invece di tenerli per sè ha deciso di donarli a una scuola alluvionata, in segno di solidarietà.

La scelta è ricaduta sull'Istituto Matteucci di Faenza, dove questa mattina si è svolta la donazione in una partecipata cerimonia. Insieme a Nicolò era presente il padre, il dirigente scolastico provinciale Paolo Bernardi, la presidente dell'Istituto Matteucci Nicoletta Paterni e il Prefetto Castrese de Rosa. "Penso a tanti miei coetanei che hanno avuto la scuola distrutta dall'alluvione, a cui voglio regalare un dono - ha letto in una lettera Nicolò - Forse è poco, ma quando diventerò grande e avrò un lavoro farò di tutto per le persone che avranno bisogno di aiuto".

"Un esempio di cittadinanza attiva delle giovani generazioni - ha detto il Prefetto - È stata anche l'occasione anche per inaugurare le sezioni Dada-logica e segnare la ripartenza della scuola, grazie alla straordinaria collaborazione pubblico-privata. Grazie a chi ha reso possibile questo piccolo "miracolo"". "Non ci siamo lasciati piegare dalla calamità, non ci siamo arresi", ha ricordato la preside.