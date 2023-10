Rifiuti, partito il nuovo sistema di raccolta in centro storico: come cambia il servizio

Da lunedì 16 ottobre, data in cui è partito il nuovo sistema di raccolta nel centro storico di Ravenna, le attività dispongono di un diverso tipo di raccolta, a seconda della zona in cui si trovano, azzurra (parte più esterna) o rosa, cuore del centro storico, dove sono previsti servizi aggiuntivi e iniziative dedicate. A differenza di quelle situate nella zona azzurra, interessate dalla raccolta porta a porta integrale, le utenze della zona rosa utilizzano i cassonetti Smarty, i contenitori per i rifiuti innovativi e intelligenti pensati da Hera per aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata. Oltre a riconoscere l'utente tramite la Carta Smeraldo, sono ancora più igienici: senza maniglie o leve rendono possibile il conferimento dei rifiuti senza contatto fisico con i contenitori.

Raccolta cartone sia porta a porta che itinerante

Mentre presso le attività della zona azzurra la raccolta del cartone, svolta dal lunedì al sabato, è solo domiciliare, nel cuore del centro storico la raccolta avviene a giorni alternati, sia con il sistema porta a porta (con passaggi presso le attività che dovranno esporlo in fasce orarie ben definite), sia con quello itinerante (novità di quest’anno), svolto grazie a un mezzo che staziona in punti e orari prestabiliti e presso il quale le attività potranno conferire il materiale.

Raccolta cassette “al campanello” e servizi extra a domicilio

A differenza della zona azzurra, dove la raccolta cassette (in legno, plastica e polistirolo) avviene dal lunedì al sabato con esposizione su suolo pubblico, per i ristoranti, le pescherie e i negozi di ortofrutta della zona rosa è attivo il ritiro a domicilio “al campanello”. Nato per mantenere il decoro urbano, non prevede l’esposizione delle cassette su suolo pubblico ma il ritiro diretto presso le attività interessate.

Per le attività della zona rosa che ne faranno richiesta sono previsti anche servizi porta a porta aggiuntivi di organico, indifferenziato e/o vetro (con bidoni carrellati), che si possono richiedere, anche dopo l’avvio del servizio, al numero verde di Hera o scrivendo alla e-mail differenziataRavenna2021@gruppohera.it.

Ritiro della Carta Smeraldo e dei kit in stazione ecologica

Da sabato 21 ottobre, le utenze che ne fossero ancora sprovviste possono recarsi nelle stazioni ecologiche di Ravenna per il ritiro delle Carte Smeraldo (famiglie e attività della zona rosa) o dei kit per il porta a porta (famiglie della zona azzurra). Rimangono sempre attivi fino al 17 novembre gli info point in piazzale Farini – Stazione FS (presso ricovero bici) tutti i lunedì dalle 15 alle 19 e in piazza XX Settembre, tutti i venerdì dalle 15 alle 19.

Si ricorda infine che in tutto il centro storico, come nel resto del territorio comunale, ci sarà una modifica nella raccolta delle lattine, che andranno conferite assieme alla plastica (contenitori gialli), mentre il vetro andrà raccolto separatamente (contenitori verdi).

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste specifiche o per chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile mandare una mail all’indirizzo dedicato differenziataravenna2021@gruppohera.it, contattare telefonicamente il Servizio Clienti Hera all’ 800.999.500 (per le famiglie) o 800.999700 (per le attività) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18 (numeri verdi gratuiti).