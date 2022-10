Rigassificatore, la Regione: "Entro metà novembre l'autorizzazione definitiva"

Il progetto del rigassificatore a Ravenna sta rispettando la tabella di marcia. Ed entro metà novembre dovrebbe arrivare l'autorizzazione definitiva a Snam. A dirlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, intervenuto questa mattina in Assemblea legislativa proprio per fare il punto della situazione dopo l'ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 5 ottobre scorso. "E' stata fatta un'istruttoria di grande qualità- assicura- e questa sera saremo a Ravenna per un nuovo incontro pubblico. Così si fa, questa è l'Emilia-Romagna. Si discute a monte, e non a valle, su un progetto e un investimento di questa portata". Per questo, secondo Colla "il commissario sarà nelle condizioni di fare l'ultima Conferenza dei Servizi il prossimo 28 ottobre, per poi stare nei 120 giorni dall'avvio che scadono a metà novembre. In questo range daremo la concessione a Snam".

Non solo. Essendo un investimento che "non finisce con questo mandato della Giunta Bonaccini- sottolinea l'assessore- metteremo la prescrizione che chiunque verrà dopo di noi dovrà monitorare cosa avviene". Nel complesso, ricorda Colla, si parla di un investimento di circa un miliardo di euro. Per questo, rimarca l'assessore, "abbiamo chiesto a Snam di fare filiera corta per quanto riguarda la produzione dei tubi e la manutenzione", in modo da avere ricadute maggiori per l'economia del territorio. La nave intanto "è già stata acquistata, compreso l'equipaggio- sottolinea Colla- e si faranno grandi investimenti per opere di mitigazione e compensazione. Ascolteremo anche i pescatori, anche se quella non è area di pesca, e metteremo un vincolo per la qualità delle acque. La prevenzione è la cifra della nostra discussione", garantisce l'assessore (fonte Dire).