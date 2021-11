Rigenerazione della Darsena, il sindaco chiama a raccolta la città per trovare proposte e progetti di rilancio

Venerdì al Darsenale, alle 17.30, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale invita imprese, enti no-profit, investitori e cittadini alla presentazione di “Cerchiamo progetti e innovatori per la rigenerazione del quartiere Darsena”, un percorso collaborativo e innovativo "Verso la Tattica Darsena ‪2022-2023" nato all’interno del Progetto europeo DARE.

"La rigenerazione della Darsena – dichiara il sindaco Michele de Pascale - è un percorso reale, tangibile e soprattutto condiviso, giorno dopo giorno la vediamo concretizzarsi. Nel progetto DARE questo straordinario cammino si manifesta in un vero e proprio laboratorio partecipativo in cui è coinvolta l’intera nostra comunità. Il progetto entra nel vivo con il lancio di un percorso di partecipazione e collaborazione estremamente innovativo, una chiamata pubblica alla cittadinanza per raccogliere proposte e progetti per la rigenerazione della Darsena, uno dei principali luoghi del cuore della città. Condividete le vostre idee e trasformiamo in realtà la Darsena che abbiamo sempre sognato".