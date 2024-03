Nuove modalità per ottenere il passaporto: appuntamento entro 15 giorni

La Questura di Ravenna comunica che da qualche giorno è stata introdotta una nuova modalità nell'agenda per la prenotazione per il rilascio del passaporto. La nuova agenda prioritaria, che si affianca a quella ordinaria (raggiungibile al link https://passaportonline.poliziadistato.it/), consentirà al cittadino residente nella provincia di Ravenna di ottenere un appuntamento in tempi brevi nel caso abbia la necessità di partire entro 30 giorni.

In tal caso, una volta effettuato l'accesso, il cittadino potrà scegliere una data disponibile nei 15 giorni successivi e fissare l'appuntamento prioritario al quale si presenterà con la ricevuta della prenotazione, il modulo di richiesta del passaporto compilato in tutti gli estremi, l'autocertificazione dell'urgenza e i documenti comprovanti la necessità dichiarata.

Nel caso in cui il cittadino non riuscisse a fissare un appuntamento utile neanche con la modalità prioritaria, vi è una terza strada offerta dal sistema di prenotazione, ovvero la possibilità - sempre in caso di comprovate urgenze - di stampare un modulo di autocertificazione reperibile sullo stesso sito e consegnarlo presso la Questura negli orari di apertura dell'Ufficio Passaporti (da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30). Il rilascio del passaporto sarà così assicurato nei tempi richiesti dall'utente.