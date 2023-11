Rinascono gli spazi dei giovani: la Regione finanzia diversi interventi nel Ravennate

C'è il progetto della web radio che punta a migliorare in montagna la circolazione delle informazioni, ma anche l’acquisto di nuove tecnologie per potenziare una radio già attiva. E poi la nascita, o il ripristino dove distrutti dall’alluvione del maggio scorso, di spazi d’aggregazione per i giovani. E dove non arriva la connessione internet ci arriverà un piccolo bus elettrico, accessibile anche ai disabili, che porterà collegamenti e strumentazioni per collegarsi da remoto, per la didattica o la formazione a distanza. Questi sono, in sintesi, alcuni degli 11 progetti che riguardano spazi e servizi per i giovani, approvati dalla Giunta regionale per il biennio 2023/24, a sostegno dei quali la Regione ha stanziato un contributo complessivo di 960mila euro, che finanzieranno dall’85% fino al 100% del costo degli interventi. Tutti da realizzare negli anni 2023/24.

Si tratta di iniziative, presentate da Unioni comunali e Comuni capoluogo di provincia colpiti dall'alluvione del maggio scorso, che puntano a ripristinare gli spazi di aggregazione e gli Informagiovani danneggiati. Fra questi, ci sono alcuni interventi che riguardano anche la provincia di Ravenna. È prevista l’apertura di un nuovo spazio di aggregazione nella città di Faenza, dentro alla Biblioteca

Manfrediana. A Ravenna verrà effettuato un intervento di rifacimento del tetto del locale di aggregazione allagato, il centro giovanile Quake, nel quartiere Darsena, che ha subito ingenti danni, anche in considerazione del ruolo sociale che il centro svolge in città. Nei comuni dell’Unione della bassa Romagna, Sant'Agata sul Santerno, Conselice, Bagnacavallo e Lugo, saranno finanziati i luoghi di aggregazione giovanile con l’acquisizione di computer e dotazioni strumentali quali personal computer, videocamere, mixer, stampanti, software dedicati, impianti audio che favoriscano la relazione con il progetto di Radio Sonora, centrale nell’attività dell'Unione.

“Una risposta concreta e rapida della Regione- commenta l’assessore regionale al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne, Igor Taruffi- per sostenere e finanziare progetti già cantierabili nelle prossime settimane, necessari ai bisogni dei giovani per stare assieme anche nei territori colpiti duramente dal maltempo. Misure che, oltre a dare opportunità alle giovani generazioni di quelle aree, rappresentano un ulteriore, importante tassello per evitare lo spopolamento. E intanto- aggiunge Taruffi- proseguono le tappe di Youz, che venerdì torna proprio in Romagna, per un confronto diretto con i giovani sul territorio, affinché siano realmente protagonisti di progetti e iniziative che li riguardano”.