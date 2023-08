Ripartono i corsi dell'Accademia Marescotti: tra le insegnanti Elena Bucci e Sonia Bergamasco

Prosegue con “Accademia Marescotti” il lavoro di formazione attoriale avviato da Ivano Marescotti nel 2017 grazie all’impegno della moglie, Erika Leonelli, che rilancia una scuola sempre più qualificante in campo teatrale, cinematografico e televisivo. Da novembre l'Accademia Marescotti aprirà i battenti a Bagnacavallo nell'Antico Convento San Francesco.

L’attività didattica proseguirà nel solco dello stile impresso dall’attore, scomparso mesi fa, che puntava a offrire agli allievi un'esperienza culturale e di vita, oltre a una qualificata formazione professionale declinata sulla recitazione teatrale e negli ultimi tempi anche cinematografica. E proprio su queste due modalità si sviluppa il progetto didattico di questa prima edizione che si avvale di insegnanti attori che hanno alle spalle esperienze professionali diversificate e complementari. La direzione artistica è affidata a Paola Baldini, attrice ravennate, che insegnerà recitazione teatrale, movimento scenico e dizione e si avvarrà della collaborazione del regista Domenico Ciolfi per la recitazione cinematografica, di Valentina Cortesi per l’insegnamento dell’uso della voce e di Olimpia Vivarelli logopedista esperta in voce artistica.

Gli allievi avranno inoltre l’occasione imperdibile di interagire con figure importanti del cinema e del teatro italiani come Tommaso Ragno, Sonia Bergamasco, Elena Bucci e Lucia Vasini, che hanno accettato di svolgere delle masterclass all’interno dei weekend di lezione. La didattica di base prevede: training fisico e vocale, movimento scenico, improvvisazione, recitazione teatrale e cinematografica, dizione, voce e canto. Gli allievi nel corso dell'anno di formazione si confronteranno con la costruzione del personaggio, e la sua messa in scena, sia dal punto di vista teatrale che cinematografico lavorando sia in palcoscenico che davanti alla macchina da presa.

Verrà così fornita quella preparazione necessaria per affrontare efficacemente casting di produzioni teatrali,cinematografiche e televisive che ha già consentito a diversi ex allievi di Marescotti di sfondare nel mondo del cinema e della televisione. Le lezioni prenderanno il via nel week end dell’11 novembre e proseguiranno fino a maggio per 16 week end e 270 ore complessive di insegnamento destinate a un massimo di 25 persone con età minima di 18 anni. A conclusione dell'anno accademico gli allievi andranno in scena con uno spettacolo teatrale e cinematografico.

Iscrizioni

Per iscriversi sarà necessario candidarsi per fare un’audizione scrivendo una mail

a info@accademiamarescotti.it entro il 10/10/2023, indicando nome cognome, indirizzo, contatti telefonici. Seguirà la convocazione per un colloquio preliminare con il candidato che in quella sede dovrà leggere una poesia e portare un monologo a memoria, a sua scelta. Qualora il candidato non potesse presentarsi potrà realizzare un self tape contenente le stesse esibizioni da inviare tramite wetransfer a info@accademiamarescotti.it o whatsap al 3473781889.