Un ristorante cinese di Ravenna nel nuovo film di De Luigi: "Hanno mangiato tantissimo!"

C'è anche il ristorante cinese 'Chinatown' di Ravenna tra le location scelte da Fabio De Luigi per il suo nuovo film '50 km all'ora', uscito a inizio gennaio al cinema. Il film, infatti, è stato girato per la maggior parte in Romagna, tra le colline nel cesenate-riminese, Ravenna e Cervia. Un road movie e un viaggio di formazione di due cinquantenni - De Luigi e Stefano Accorsi - che cercano di ritrovare se stessi e un legame perduto attraversando la loro regione di appartenenza recuperando, tappa dopo tappa, il tempo perduto.

A un certo punto del film, i due fratelli si fermano in un ristorante cinese dove fanno una grossa abbuffata di piatti orientali. Le riprese sono state girate nel ristorante Chinatown di via Cesarea a inizio giugno. "Sono stati con noi dalle 7 del mattino fino al tardo pomeriggio, le riprese sono state molto stancanti per noi che non siamo abituati! - spiega Shuna Dong, titolare del ristorante - È andato tutto bene, sia lo staff che il personale sono stati molto disponibili e gentili. Hanno mangiato tantissimo, il nostro cuoco era sempre lì a disposizione per preparare altri piatti su richiesta dello staff".

Il film

Un’occasione speciale – il funerale del padre Corrado – crea le condizioni affinché due fratelli dai caratteri opposti, Rocco e Guido, si ritrovino a distanza di anni dopo un distacco dovuto a cause mai chiarite e decidano di intraprendere il viaggio che si erano reciprocamente promessi di fare da adolescenti; viaggio che i due compiranno seguendo regole stabilite allora, tra le quali spicca, fondamentale, l’obbligo di compierlo a cavallo dei loro vecchi motorini. Il padre, infatti, ha lasciato una lettera in cui chiede che le sue ceneri vengano sparse sulla tomba della madre, nel cimitero di Cervia.

I due fratelli partiranno così per questa insolita missione, e lungo la strada - fra un battibecco e l'altro - scopriranno di avere ancora molto in comune, e qualche segreto da rivelarsi (o no) a vicenda. Le riprese hanno avuto luogo in diverse location in Emilia-Romagna, spaziando dalle montagne dell’Appennino, passando per la pianura, fino ad arrivare al mare Adriatico. "Molte scene sono state girate nei luoghi dell’alluvione e proprio in quei giorni - ha spiegato De Luigi - È stata durissima emotivamente e logisticamente. Che terra forte però, che riesce sempre a sdrammatizzare tutto, esattamente come fanno i due protagonisti del film".

