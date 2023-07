Caos in carcere: scoppia una rivolta, i detenuti appiccano il fuoco

Momenti di grande tensione nella serata di sabato all'interno del carcere di Port'Aurea a Ravenna, dove attorno alle 20.30 è scoppiata una vera e propria rivolta. Dalle prime informazioni pare che il tutto abbia coinvolto una ventina di persone e le cause della sommossa sono ancora ignote. Sembrerebbe che i detenuti abbiano anche dato fuoco ad alcuni oggetti, causando un incendio spento rapidamente dalla Polizia penitenziaria.

Sul posto un dispiegamento di forze dell'ordine - Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia locale, Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco - hanno messo in sicurezza la zona. È intervenuta anche un'ambulanza del 118 con l'auto medica per assistere alcune persone all'interno della casa circondariale che hanno respirato il fumo causato dall'incendio.

I pompieri al momento stanno illuminando un campo adiacente alla struttura di via Port'Aurea, nell'eventualità che possa trasformarsi in una via di fuga per i carcerati. Attualmente comunque la situazione risulta sotto controllo, grazie alla prontezza delle guardie carcerarie.