Una "rottura controllata" per salvare la città: la maxi operazione sul canale Magni

"La prefettura ci ha chiesto il permesso di tagliare le canale dove c’è l'idrovora e allagare i nostri 200 ettari in via Romea per cercare di alleggerire la pressione dell’acqua e salvare il salvabile. Le idrovore non riescono a pompare tutta l’acqua che c’è. Naturalmente abbiamo acconsentito sperando serva a qualcosa". Lo spiega sui social Fabrizio Galavotti, presidente di Cab Terra, a margine dell'importante operazione che, di fatto, potrebbe proteggere Ravenna da un disastroso allagamento. E' accaduto nella giornata di venerdì, mentre vari quartieri periferici e campagne della città erano già in grande sofferenza per gli allagamenti. I tecnici sono quindi entrati in azione con un escavatore rompendo l’argine del Canale Magni e immediatamente l’acqua ha iniziato a scorrere verso i campi. La speranza è che questo "taglio" controllato sul Canale Magni, che oltre ad aver allagato Fornace Zarattini, minacciava anche le Bassette, riesca a far defluire una sufficiente quantità d'acqua per risparmiare ulteriori disagi a case e persone.