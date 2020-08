Sala slot nascosta ma in piena attività: scoperta dai poliziotti in "borghese"

Una multa da tremilla euro per le slot che continuavano a funzionare in maniera illegale e la sospensione immediata dell'attività: è quanto contestato martedì pomeriggio a una società specializzata in scommesse e sale slot dagli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato faentini.

Gli agenti hanno infatti scoperto, in pieno centro città, una sala videolottery che continuava la propria attività anche se aveva già ricevuto da tempo un provvedimento di cessazione immediata dell’attività, emesso dal Suap dell’Unione della Romagna Faentina perché posizionata in un luogo sensibile. La sospensione era stata emessa per la vicinanza a luoghi frequentati da minori della sala videolottery. La sala scommesse, però, in realtà non aveva mai sospeso la sua attività, continuando la stessa in maniera “riservata” a porte chiuse. I clienti dovevano suonare e farsi aprire il portone per poter accedere e le vetrine erano state completamente oscurate, per impedire di vedere quanto accadeva all’interno.

Dopo aver osservato il via vai all’esterno della stessa, in abiti civili, gli uomini del Commissariato di Faenza insieme ai caschi bianchi della Polizia locale manfreda hanno deciso di intervenire e martedì pomeriggio si sono fatti aprire la porta fingendosi clienti, trovandosi davanti la sala slot in piena attività con all’interno una decina di clienti intenti al gioco, più i titolari della società. L'attività è stata pertanto immediatamente sospesa e al rappresentante legale della società è stata contestata la sanzione amministrativa di tremila euro, mentre i clienti sono stati tutti identificati.