Sanità, il Rotary premia la direzione dell'ospedale per il contrasto al Covid-19

Sono stati consegnati nei giorni scorsi alla Direzione medica dell'ospedale di Ravenna, da parte del Rotary Club Ravenna Galla Placidia che ha promosso l’iniziativa, i riconoscimenti alle cinque Unità Operative che si sono impegnate nel corso di questi anni nella lotta per contrastare Covid-2019. La consegna è stata organizzata congiuntamente dal presidente in carica nell’annata rotariana 2020-21, Camillo Rapparini, dal successivo Presidente Federico Spadoni e dall’attuale, Massimo Natali. Destinatari del riconoscimento sono state le Unità Operative di Medicina Interna, Pneumologia, Malattie Infettive, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e Pronto Soccorso. La cerimonia è avvenuta alla presenza del direttore ad interim dell’Ospedale Santa Maria delle Croci Paolo Tarlazzi, che ha ringraziato per la sensibilità espressa nei confronti della comunità sanitaria.