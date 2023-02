Sanità, Liverani (Lega): "La Regione si attivi per ridurre i tempi delle liste d'attesa"

“La Regione si attivi per accelerare le tempistiche relative alla riduzione delle liste d'attesa e consentirà alla sanità romagnola di garantire la prenotazione di visite e prestazioni sanitarie a tutti i cittadini del territorio”. Lo chiede un atto ispettivo presentato dai consiglieri regionali della Lega, Andrea Liverani (primo firmatario), Matteo Montevecchi e Massimiliano Pompignoli.

“E’ stata segnalata più volte l’impossibilità di prenotare prestazioni sanitarie a causa di 'gende sature' con la conseguente mancata 'presa in carico' del cittadino – denunciano i leghisti, sottolineando come - molto spesso non sia stato possibile accedere a visite mediche, come quelle oculistiche o diabetologiche, molto impattanti nella quotidianità degli ammalati”.

Ai fini della garanzia del tempo di attesa per le prestazioni di primo accesso, l’assessore Donini ha dichiarato che si è data indicazione alle aziende sanitarie di considerare la distribuzione territoriale dell’offerta, tuttavia i leghisti osservano come “nel territorio Romagnolo ci siano prestazioni sanitarie che non possono essere prenotare in alcun ospedale”.

Nell'attesa che venga avviato l’iter di una proposta di legge volta a garantire a tutti cittadini la presa in carico garantita delle loro richieste prestazioni sanitarie ambulatoriali, Liverani, Montevecchi e Pompignoli hanno dunque depositato martedì un'interrogazione nella quale chiedono alla giunta di viale Aldo Moro “quali siano le tempistiche previste affinchè la sanità romagnola possa garantire la prenotazione di visite e prestazioni sanitarie a tutti i cittadini del territorio”.