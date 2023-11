Sant'Agata sul Santerno, partito il cantiere per la nuova Stazione dei Carabinieri

E' partito il cantiere per la nuova Stazione dei Carabinieri a Sant'Agata sul Santerno. A darne notizia è lo stesso sindaco Enea Emiliani, facendo sapere che "la struttura temporanea sarà realizzata entro dicembre in una porzione di piazza Beatrice Manzoni Ansidei, adiacente a via Allende, e permetterà il ritorno in paese di questo importante servizio e presidio di sicurezza e civiltà, dopo la pesante alluvione".

"Oggi alla presenza delle autorità militari abbiamo posto la prima pietra. Chissà che un giorno, nell'ambito della ricostruzione, non possa diventare anche il luogo dove costruire la nuova sede definitiva, di proprietà pubblica - conclude Emiliani - Grazie al lavoro degli uffici comunali, dell'Unione e alla stretta e proficua collaborazione con l'Arma dei Carabinieri: un altro piccolo passo avanti".