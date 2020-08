Sassi dal cavalcavia, colpita un'auto con una famiglia a bordo: "Un grande spavento per i bimbi"

Un gioco macabro che poteva concludersi con conseguenze ben più gravi, come hanno raccontano in passato le cronache nazionali. Mercoledì sera un'auto in transito è stata colpita da un sasso lanciato da un cavalcavia. Tanta paura, ma fortunatamente nessuno ferito.

A raccontarlo è lo stesso automobilista protagonista della vicenda: "Intorno alle 21.40 stavo passando con la mia auto sotto il cavalcavia delle ferrovia di via Faentina, a Russi - spiega Attilio - Ero in auto con mia moglie e i nostri due figli piccoli, quando all'improvviso dall'alto ci è arrivato un sasso sul parabrezza. Non sono riuscito a vedere bene, ma ho notato un ragazzo che indossava una maglietta bianca dileguarsi a passo spedito. I miei bimbi si sono presi un gran spavento... per fortuna l'auto è molto robusta e sul parabrezza c'è solo un piccolo segno, anche se il sasso era di grosse dimensioni". L'uomo, dopo aver allertato telefonicamente i Carabinieri, ha annunciato l'intenzione di sporgere denuncia contro ignoti.