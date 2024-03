Sbarco dei migranti, confermato l'arrivo della Life Support: a bordo 3 minorenni

Sta viaggiando in direzione Ravenna la nave Ong Life Support di Emergency. L’arrivo è previsto per giovedì 21 marzo alle ore 8.00 presso la banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini. Sono confermate 71 persone a bordo: 70 uomini, 1 donna. Tra i naufraghi ci sono 3 minori di cui uno accompagnato dal fratello 19enne. Le nazionalità dei 71 migranti sono: 61 Bangladesh, 9 Eritrea, e 1 Egitto e l’età varia dai 18 anni ai 43. La situazione a bordo, come riferisce la Prefettura, è ritenuta stabile. Nel pomeriggio di oggi alle 16.30, il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha convocato d’intesa con il Sindaco De Pascale una prima riunione di coordinamento con tutti gli Enti coinvolti (Croce Rossa Italiana, Servizi sociali del Comune, Ausl, Operatori sanitari, 118, Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Caritas) per definire i dettagli operativi relativi allo sbarco e all’accoglienza.

Attraverso i canali social si fa sentire Emergency: "Altri giorni di navigazione per le persone soccorse, già provate, che stanno soffrendo il mal di mare a causa delle condizioni meteo. Nei giorni che useremo per andare a Ravenna e tornare in zona Sar non potremo essere operativi per prestare soccorso a chi rischia la vita durante la traversata". Si tratterà del nono sbarco a Ravenna, il secondo per la Life Support di Emergency che era già attraccata a Ravenna il 25 settembre dello scorso anno con 28 persone a bordo. In totale saranno 939 i migranti giunti al Porto di Ravenna a partire dal 31 dicembre 2022.

Iscriviti al canale WhatsApp di RavennaToday