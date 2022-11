Scatta la prima 'domenica ecologica': chi può circolare e chi no

Il 6 novembre è in programma la terza delle domeniche ecologiche istituite nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico (le altre sono previste il 27 novembre, l’8 e il 22 gennaio, il 12 e il 26 febbraio, il 12 e il 26 marzo, il 16 e il 23 aprile). Alle ordinarie limitazioni alla circolazione – in vigore all’interno del centro abitato (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 e alle 18.30 – si aggiunge il divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 4.

Quindi, ricapitolando, sono in vigore i divieti di transito per i veicoli: diesel fino all’euro 4, compreso; a benzina fino all’euro 2, compreso; a benzina/Gpl, benzina/metano fino all’euro 1, compreso; ciclomotori e motocicli fino all’euro 1, compreso.