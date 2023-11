Sciopero nazionale del trasporto pubblico: possibili disagi per bus e traghetti

L’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato ha indetto, per la giornata di lunedì 27 novembre, uno sciopero nazionale di 24 ore del settore trasporto pubblico. In tale giornata, dunque, potrebbero verificarsi ripercussioni sulle linee del trasporto pubblico e sul servizio traghetto a Ravenna. Il servizio sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00. Start Romagna si scusa per i possibili disagi che potrebbero verificarsi. A precedente iniziativa di sciopero nazionale di 24 ore indetta da USB Lavoro Privato, il 9 ottobre scorso. l’adesione era stata del 31,50% a Forlì-Cesena, del 36,88% a Ravenna e dell’11,05% a Rimini.