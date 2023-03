Scolaresche in visita ai terminal portuali

Martedi scorso hanno avuto inizio le prime visite che nel corso dell'anno scolastico porteranno complessivamente 22 classi di elementari e medie di tutta la provincia nei terminal portuali di TCR e SAPIR; grazie alla collaborazione con Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane gli studenti oltre ad osservare la movimentazione di container e merci dalle navi attraccate, avranno l'opportunità di vedere all'opera il gruppo cinofilo della GdF ed altre unità operative. I ragazzi ricevono al termine della visita il diario Portolab ideato in collaborazione con Contship nonchè in omaggio i caschetti, gli zainetti ed i giubbotti di sicurezza. "Come tradizione, ormai da 10 anni, è una grande emozione vedere con quanto entusiasmo e curiosità i giovani studenti si avvicinano al nostro mondo e vengono accolti con orgoglio dai nostri dipendenti", afferma il presidente del Terminal Container Ravenna Giannantonio Mingozzi; "durante l'attuale anno scolastico ospiteremo 493 giovani di elementari e medie, ai quali si aggiungono una cinquantina di corsisti della formazione professionale, un centinaio di universitari e di iscritti ai Master marittimi di diritto navale, di giurisprudenza e di ingegneria che frequentano le sedi ravennati e di tutta la regione"