Parte per una vacanza e scompare nel nulla: le ricerche arrivano a 'Chi l'ha visto'

Sono ore di apprensione a Marina di Ravenna per la scomparsa di Nicola, di cui dallo scorso 5 marzo non si hanno più notizie. L'uomo, 48 anni, il 3 marzo è partito per un viaggio di pochi giorni a Berlino. Come spiega il programma Rai Chi l'ha visto, però, dalla mattina di martedì 5 marzo non ha dato più sue notizie alla famiglia. Durante l'ultimo contatto telefonico ha raccontato di aver dormito in stazione per un disguido con l'hotel, dove ha pernottato solo la prima notte, poi la telefonata si è interrotta e da quel momento risulta irraggiungibile.

Nicola è alto un metro e 90, ha occhi e capelli castani, potrebbe indossare un giubbotto blu o color ghiaccio marca Napapijri, scarpe Adidas verdi e un berretto di lana. Ha bisogno di assumere i farmaci salvavita e ha un tatuaggio sul dorso della mano destra raffigurante un uomo con un basco. Chiunque abbia notizie è pregato di contattare le forze dell'ordine.