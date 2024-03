A scuola di sport: gli studenti del liceo incontrano il fotografo di basket Matteo Marchi

Ieri nell'Aula Magna del Liceo Scientifico Sportivo Oriani di Ravenna si è svolto un incontro tra gli studenti delle classi quarta e quinta e il fotografo sportivo, Matteo Marchi, noto per il suo impegno nel mondo della pallacanestro. L'evento, che rientra tra le attività del progetto “job Around the Sport”, ha offerto agli studenti un'opportunità unica di incontrare e interagire con un professionista del campo della fotografia sportiva. Marchi, con la sua esperienza pluriennale, ha condiviso il suo percorso professionale, offrendo preziosi spunti e consigli per coloro che aspirano a intraprendere una carriera simile.

Durante l'incontro, gli studenti hanno avuto l'occasione di porre domande a Marchi, scoprendo il dietro le quinte del suo lavoro e apprendendo gli aneddoti che hanno caratterizzato i suoi scatti più memorabili alle olimpiadi, a New York con il campionato NBA e ora con la Virtus Segafredo Bologna. Obiettivo del progetto “job Around the Sport” è proprio quello di creare occasioni e arricchire il bagaglio culturale e professionale degli studenti, evidenziando il valore dell'ispirazione che, personalità come Marchi, possono fornire agli studenti nel perseguire i propri sogni e ambizioni. L'incontro si è concluso con l’indizione di un concorso fotografico tra gli studenti che hanno tempo un mese per realizzare una foto “sportiva” dal tema “La concentrazione”.