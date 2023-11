Si insedia la Consulta dei ragazzi a Lugo: un gruppo di 80 studenti

Insediata la Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Lugo. Giovedì, nella sala Consiliare della Rocca, si è riunito un numeroso gruppo, circa 80, di studenti e studentesse delle scuole di Lugo. Sono stati eletti il presidente Francesco Pirazzini (1C della scuola secondaria di primo grado Baracca) e il vice presidente Matteo Romano (2A scuola primaria San Giuseppe).

In questa riunione diverse sono state le proposte e le opinioni espresse dai ragazzi. Dalla manutenzione e sicurezza dei luoghi che frequentano quotidianamente come le strade e i parchi delle città fino a interessanti riflessioni sul bisogno di socialità libera dagli strumenti digitali, in particolare i cellulari. i ragazzi hanno parlato della necessità di stare insieme, tra di loro e con gli adulti, con una presenza meno invadente degli smartphone.

“Ringrazio tutti i consiglieri per la serietà con cui hanno preso parte all'insediamento della Consulta – dichiara il vicesindaco e assessore alla Scuola Luigi Pezzi -. Fin da subito sono emerse considerazioni molto interessanti che denotano grande attenzione al territorio. Un buon lavoro a tutti e complimenti al nuovo presidente Francesco Pirazzini e al nuovo vice presidente Matteo Romano”.