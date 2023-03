Si cerca un nuovo gestore per il ristorante chiuso da anni nell'ex convento

L'ex ristorante 'La Scottona' cerca un nuovo gestore. La società DamianiCamprini snc, in qualità di concessionaria della gestione di parte del complesso dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo (di proprietà comunale), raccoglie offerte e progetti di gestione finalizzati alla sub-concessione in gestione di una porzione dell’immobile già adibita ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'ex ristorante La Scottona appunto. La sub-concessione, la cui durata è di quattro anni rinnovabile per ulteriori quattro, riguarda un’immobile di circa 720 metri quadrati più un’area esterna di circa 146 metri quadrati. Il sub concessionario dovrà corrispondere alla concessionaria un canone mensile.

L’avviso, pubblicato sul sito web del Comune, è rivolto a tutti i soggetti pubblici o privati che siano in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione: imprese sia in forma individuale che societaria anche consorziate, associate o comunque raggruppate tra di loro; società cooperative; associazioni, enti, fondazioni, anche consorziate, associate o comunque raggruppate tra di loro; persone fisiche maggiorenni alla data di emissione dell’avviso.

I progetti di gestione da parte degli offerenti potranno contemplare le seguenti tipologie di attività da esercitare: somministrazione di alimenti e bevande; intrattenimento; attività di carattere ricreativo, aggregativo, culturale; promozione turistica; servizi alla persona; attività riconducibili alla formazione e alla convegnistica; ogni altra attività funzionale alla valorizzazione dell’immobile e compatibile con la destinazione d’uso e il vincolo ex d.lgs. n. 42/2004 cui è sottoposto il bene. Le offerte, che possono essere inviate per posta raccomandata (via Cadorna 10 - 48012 Bagnacavallo (Ra)) o per posta elettronica o elettronica certificata (damianicamprini@gmail.com), devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2023.