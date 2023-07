La Regione annuncia il sopralluogo nelle zone colpite dal fortunale: "Stato d'emergenza nazionale e interventi rapidi"

"Maltempo, non c'è pace per l'Emilia-Romagna", afferma il presidente della Regione Stefano Bonaccini, dopo il fortunale che sabato ha colpito il Ravennate, con danni e feriti. "Grazie alle squadre dei Vigili del Fuoco, alcune ancora al lavoro, e al sistema di Protezione civile regionale da subito al lavoro". Lunedì pomeriggio "con la vicepresidente Priolo e l’assessore Corsini faremo un sopralluogo nelle zone più colpite in provincia di Ravenna. Nei giorni successivi nelle altre province. Al lavoro sulla conta dei danni, sull'attivazione dello stato di emergenza regionale e sulla richiesta di stato d'emergenza nazionale, per intervenire al più presto e in maniera efficace per ripristinare quanto distrutto e garantire i rimborsi", conclude Bonaccini.

Particolarmente gravi sono i danni nella zona nord del Comune di Ravenna, ad Alfonsine, dove sono oltre 500 le utenze elettriche da ripristinare, e anche nel territorio di Lugo. "Di fronte ad un fenomeno di questa portata ed a danni di queste entità, a maggior ragione visto che insiste su di un territorio già duramente colpito dall’alluvione, sosteniamo con forza la richiesta degli amministratori locali e della regione Emilia-Romagna di riconoscimento da parte del Governo nazionale dello stato di emergenza e delle conseguenti misure necessarie ad un intervento efficace ed immediato" chiedono dal Partito Democratico di Lugo.

"Crediamo serva dislocare immediatamente sul territorio personale di protezione civile e del corpo dei vigili del fuoco per sostenere l’attività di ricognizione delle abitazioni e degli immobili inagibili. Attività per la quale sono necessarie figure tecniche specializzate che possano anche effettuare interventi provvisori di messa in sicurezza degli edifici ed in particolare delle loro coperture. Vi sono infatti molte abitazioni primarie che hanno perso totalmente o parzialmente la loro copertura e che si trovano quindi al momento completamente esposte a qualsiasi evento atmosferico - prosegue il Pd lughese - Chiediamo inoltre che venga ascoltata la richiesta lanciata anche ieri mattina a Voltana nella riunione di Consulta da cittadini e amministratori, perché anche questi danni siano oggetto di risarcimento totale, magari estendendo i provvedimenti che hanno riguardato gli eventi dei mesi scorsi che hanno in larga parte, purtroppo, colpito le medesime famiglie. Per questo però serve una presa di coscienza ed un impegno immediato da parte delle forze politiche nazionali e del governo".