La spiaggia dedicata alle persone con disabilità mette radici: un bando per la concessione ventennale

La spiaggia dedicata alle persone con disabilità mette radici. Dopo la sperimentazione partita nel 2018 con l'apertura dello stabilimento balneare 'Tutti al mare nessuno escluso' di Punta Marina, gestito con grande successo per 5 anni dall'associazione faentina 'Insieme a te', ora il Comune di Ravenna ha pubblicato una bando per l’assegnazione temporanea di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di una spiaggia attrezzata e organizzata per l'accoglienza in via esclusiva di persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e loro accompagnatori.

L’obiettivo prioritario della procedura è quello di realizzare una spiaggia attrezzata e organizzata per l'accoglienza in via esclusiva di persone con disabilità al fine di dare attuazione al Piano dell'arenile e sviluppare un programma di gestione del medesimo, nell’obiettivo della miglior qualificazione dell’offerta turistico-ricreativa e della soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei clienti, mediante un'organizzazione della spiaggia tendente a un livello qualitativamente ottimale, in relazione alla propria conformazione strutturale e funzionale, nonché al numero degli utilizzatori. Nell’area demaniale che si affida in concessione qualsiasi intervento dovrà rispettare gli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati e tutti i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti, le norme che disciplinano la visitabilità degli stabilimenti balneari e l'accesso e la fruizione del mare e della costa da parte delle persone con disabilità.

L'area oggetto del bando, che copre una superficie di pubblico demanio complessiva di quasi 3000 metri quadri, è sempre quella tra lo stabilimento balneare "Chicco" e l'area in cui sarà insediato il Centro Operativo di Salvataggio a Punta Marina. La concessione avrà una durata di 20 anni, fatta salva la possibilità di revoca e di decadenza, così come di eventuali proroghe. La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio annuale e, poiché la concessione verrà rilasciata per fine di pubblico interesse, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione dell'area demaniale marittima verrà ridotto in misura pari al 90%, fermo restando l'importo minimo annuo di 3.377,50 euro.

La spiaggia attrezzata che sarà realizzata dal concessionario individuato mediante bando rientra nell’ambito del progetto "In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me" e dovrà essere realizzata entro il 4 febbraio 2024, salvo eventuale proroga di sei mesi concessa dalla Regione Emilia-Romagna. Il concessionario beneficerà di un contributo di 135.000 euro per la copertura dei costi connessi alla realizzazione di una struttura attrezzata a servizio della balneazione per persone con disabilità e della gestione della struttura per il primo anno di attività, somma che dovrà essere impiegata per la realizzazione della struttura, l'acquisto di attrezzature, ausili e strumenti per l'accessibilità e l'autonomia personale, iniziative di comunicazione e promozione e per la formazione degli operatori del turismo nel primo anno di attività. L'assegnazione avverrà a favore del soggetto che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

