Il regalo più bello per Dario, scomparso a causa della Sla: la "sua" spiaggia per disabili sarà permanente

Forse il dono più atteso che Dario Alvisi avrebbe voluto ricevere. Domenica 9 luglio, proprio nel giorno del suo compleanno, l'associazione 'Insieme a te' - fondata a Faenza da lui e sua moglie Debora Donati nel 2017 con lo scopo di rendere possibile l'accesso alle spiagge ai malati di Sla e alle persone con patologie invalidanti - ha vissuto una serata molto importante. Da luglio 2018, poche settimane dopo la morte di Dario, l'associazione gestisce lo stabilimento 'Tutti al mare, nessuno escluso' a Punta Marina. Una struttura temporanea che, fino ad ora, veniva smantellata alla fine di ogni stagione estiva. Dal 2024, invece, la struttura sarà permanente, grazie all'assegnazione a maggio scorso tramite bando per vent'anni di quest'area tra lo stabilimento balneare 'Chicco' e lo spazio in cui sarà insediato il Centro Operativo di Salvataggio.

Un'idea nata proprio dal vissuto di Dario e Debora. Dopo la diagnosi di Sla, Dario era tornato a fare un bagno in mare in Salento grazie ai volontari dell'associazione 'Io Posso' e dopo l'incontro con Gaetano Fuso, anche lui malato di Sla e tra i fondatori dello stabilimento 'Terrazza Tutti Al Mare!'. Da lì l'idea di rendere possibile questa esperienza anche in Romagna. La presentazione ufficiale della nuova fase di questo progetto si è svolta proprio nello stabilimento di Punta Marina, in coincidenza con l'apertura della stagione 2023, che per volontà di Debora cade sempre il 9 luglio.

Insieme alla presidente dell'associazione e alle tre figlie sue e di Dario, alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Faenza Massimo Isola, l'assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini, l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, la consigliera regionale e volontaria dell'associazione Manuela Rontini e l'arcivescovo della diocesi di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni. Presenti una rappresentanza di tanti volontari dell'associazione, molti dei quali giovanissimi. Con loro anche alcuni ospiti del bagno che, in questi cinque anni, ha accolto più di 800 persone.

"Dopo sei anni ce l'abbiamo fatta e per noi questa è l'occasione di avere stabilità e di passare dal sogno a qualcosa di ancora più tangibile - ha detto Debora - Abbiamo più stimolo nell'investire e si possono avviare diverse progettualità. La serata di oggi non è un punto di arrivo, anzi: la gestione comporta comunque dei costi tra allestimento e smantellamento della struttura, che adesso andremo ad abbattere e a utilizzare per altro. Anche perché per i nostri ospiti l'accesso è e rimarrà gratuito. Mi ritengo fortunata, in primis per aver conosciuto Dario, poi perché non mi sono mai sentita sola in questo percorso. Non era scontato avere la vicinanza di istituzioni, associazioni e di tutta la comunità. 'Tutti al mare, nessuno escluso' è un progetto di tutti".

"Questo stabilimento - ha aggiunto il sindaco Isola - parla del meglio di noi, fonde i concetti di turismo e welfare e rafforza la nostra idea di civiltà". L'assessore Costantini ha rimarcato come la spiaggia "ha cambiato qualcosa nel Dna di Punta Marina, che diventa ancora più una località votata alla salute e al benessere". "Con il bando per la gestione - ha proseguito invece Corsini - questa meravigliosa struttura può crescere ancora e diventare un punto di riferimento per tanti, un seme di inclusione che mi auguro possa germogliare in altre località della nostra riviera". "Fare il volontario qui - ha sottolineato la consigliera Rontini - vuol dire ricevere molto più di quello che si dà. Debora è un vulcano in grado di trasformare le sue idee in realtà. E questa è una comunità forte, che tiene botta e ha superato, migliorando stagione dopo stagione, prima la pandemia e poi l'alluvione".

Insieme a te, come ha ricordato Debora, va avanti anche grazie ai tanti sostenitori. A tal proposito, per l'allestimento delle 18 postazioni di quella che si chiamerà 'La spiaggia dei valori' è stata attivata una campagna di crowdfunding, disponibile sul sito dell'associazione. La serata è stata accompagnata dal gruppo corale faentino 'Loading' è ha vissuto diversi momenti intensi: dalla proiezione di un video con i ricordi e le testimonianze di amici e conoscenti di Dario, alla presentazione del render di quella che sarà la nuova struttura permanente. E prima del simbolico taglio del nastro, che dà il via alla stagione estiva 2023, i giovani e giovanissimi volontari di Insieme a te hanno dato vita alla ormai tradizionale cerimonia del volo dei palloncini. Saluto simbolico alle persone "volate in cielo" quest'anno, appartenenti a famiglie vicine all'associazione.