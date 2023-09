Sport e benessere, sconti per il personale pubblico: via alle candidature per palestre e associazioni

L’Area Risorse Umane dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha pubblicato un avviso rivolto a palestre, strutture, associazioni sportive ed attività legate al benessere, finalizzato all’attivazione di scontistiche, pacchetti e abbonamenti agevolati per la partecipazione ad attività sportive, posturali e/o psico-fisiche da parte del personale dell’Unione e dei Comuni.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma di “Well Being” volto a sviluppare e rafforzare la consapevolezza relativa alla salute fisica, psicologica, nutrizionale e motivazionale per i dipendenti dell’Unione e dei Comuni aderenti per l’anno 2023. Le domande vanno trasmesse entro le ore 10 del 30 settembre esclusivamente via PEC all’indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it