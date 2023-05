Passa anche dal Ravennate la "Staffetta dell'Umanità per la Pace"

Attraverserà anche un tratto di Romagna, passando nei pressi di Ferrara, Ravenna Forlì e Bagno di Romagna per poi dirigersi verso Camaldoli e Assisi, la Staffetta dell'Umanità per la Pace in programma domenica. All'appuntamento partecipa anche il movimento cattolico Pax Christi Italia.

“Già da più di un anno – afferma il presidente del movimento Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura, Gravina e Acquaviva delle fonti – Pax Christi fece un appello dal titolo: ‘Tacciano le armi!’. Dopo aver camminato sulle strade dell’Ucraina con la carovana “Stopthewarnow” e dopo aver denunciato più volte la follia della guerra anche ricordando il monito di Giovanni XXIII, impresso nell’enciclica Pacem in Terris del 1963 (“Bellum alienum est a ratione”) partecipiamo a questa iniziativa per ribadire il nostro impegno di pace, disarmo e per un cessate il fuoco immediato fra le parti”.

L'appuntamento consisterà in una specie di flash-mob nel quale, alle ore 12 di domenica 7 maggio, gruppi e singoli percorreranno contemporaneamente 1-2 chilometri di un percorso di 4000 chilometri studiato per unire tutta l’Italia in nome della pace.