La storica pasticceria chiude dopo oltre 60 anni di attività: "Caro energia e personale che non si trova"

C'è tanta delusione dietro la scelta, ormai obbligata, di chiudere l'attività, dopo oltre 60 anni di storia. Una notizia che, sui social, ha gettato nello sconforto molti frequentatori del forno pasticceria Antico Porto a Ponte Nuovo. Un messaggio infatti informava i clienti che "dal primo gennaio l'attività resterà momentaneamente chiusa. Ringraziamo tutti gli affezionati clienti che in questi anni ci hanno accordato la loro fiducia e la loro stima".

Una chiusura che, tuttavia, nelle prossime settimane potrebbe diventare definitiva. Come spiega uno dei titolari dell'attività ravennate, Davide Raffoni, "alcuni soci vanno in pensione" e ora il futuro della pasticceria appare quanto mai in bilico. A causare questa difficile decisione sarebbero stati "il caro costi e il caro energia - ma come precisa Raffoni - anche la difficoltà nel trovare personale".

Ora la pasticceria rimarrà ancora un po' in stand-by, aspettando che giunga magari qualcuno interessato a rilevare l'attività o a entrare in società. Dopo di che la chiusura sarà definitiva. In questi mesi infatti "non si è presentato nessuno per rilevare attività, o almeno, nessuno con offerte serie - commenta Raffoni - ora aspettiamo di vedere se qualcuno si presenta".

"Il magone è grande", sottolinea il titolare che ha iniziato a lavorare nell'attività di famiglia all'età di 13 anni e adesso, dopo 40 anni di carriera ma ancora lontano dalla pensione, si vede costretto a chiudere i battenti. Una pasticceria che la famiglia aveva aperto nel 1961, rilevando un forno aperto dal 1948, quando ancora nella frazione ravennate non c'era praticamente nulla.