Le strade di Faenza si illuminano per Ilenia Fabbri: una fiaccolata contro la violenza a otto mesi dall'omicidio

A otto mesi di distanza dall'omicidio che ha sconvolto la città di Faenza e un giorno prima che nel Tribunale di Ravenna si tenga la prima udienza del processo, nella serata di martedì per le strade faentine si è svolta una fiaccolata in memoria di Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni assassinata lo scorso 6 febbraio nella sua abitazione in via Corbara, e più in generale in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio. Più di un centinaio di persone hanno partecipato a questa manifestazione illuminando il centro manfredo.

La fiaccolata è stata organizzata dalle amiche di Ilenia che si sono date appuntamento in piazza del Popolo da dove è poi partito il corteo illuminato dalle fiaccole. L'itinerario è proseguito su Corso Saffi, Ponte delle Grazie, Corso Europa, Via Forlivese, Via della Malta, Via F.lli Rosselli, Via Cesarolo, Via Testi fino ad arrivare in via Corbara, dove Ilenia viveva e dove è stata uccisa, ma anche dove è stato inaugurato il 'Giardino di Ilenia'.

"Noi vorremmo essere quella voce silenziosa, ma che arriva al cuore per dire no alla violenza di qualsiasi genere e vorremmo che ti unissi a noi in questo abbraccio - spiegano le amiche di Ilenia - Vi aspettiamo numerosi!". Nella giornata di mercoledì parte invece il processo in Corte d'Assise nel quale sono imputati l'ex marito di Ilenia, Claudio Nanni, inquadrato quale mandante del delitto, e il sicario reo confesso Pierluigi Barbieri.