Dramma in carcere: 35enne arrestato due settimane fa si toglie la vita in cella

Nuovo caso di suicidio nelle strutture carcerarie della regione. A togliersi la vita, nella casa circondariale di Port'Aurea di Ravenna, è stato un detenuto 35enne residente a Lugo, condannato per un reato contro la compagna. Era entrato nel carcere Ravenna lo scorso 6 maggio - avevamo dato notizia del suo arresto qualche giorno fa -, non era la sua prima carcerazione. L'uomo è stato ritrovato agonizzante oggi pomeriggio, poi è deceduto in ospedale.

A darne notizia il garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri: “Caso drammatico di una rapida successione di fatti per questo 35enne: condotto in carcere lo scorso 6 maggio, collocato in isolamento per il tipo di reato commesso, si è tolto la vita nel pomeriggio di oggi”. Il garante, sentite le autorità penitenziare e sanitarie, rileva che "il detenuto non aveva propositi autosoppressivi, nei giorni scorsi era stato visto anche dallo psicologo del carcere. Dai primi riscontri emerge che gli operatori penitenziari in questi 12 giorni di detenzione si erano attivati nella gestione di questa persona, che non aveva palesato intenti suicidari”.