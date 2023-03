Querela ritirata: torna il sereno tra il Comune di Brisighella e il convento di Fognano

Torna il sereno sopra il cielo del convento di Fognano. A stabilire la tregua è stata una sentenza del giudice del Tribunale di Ravenna Roberta Bailetti, che ha ravvisato gli estremi del non luogo a procedere in virtù del ritiro della querela di parte presentata originariamente delle suore dell’Istituto Emiliani. Le sorelle domenicane, rappresentate dall’avvocato Valeria Calzolari, avevano citato in giudizio il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli per diffamazione, in quanto nel consiglio comunale del 27 luglio 2020 il primo cittadino aveva letto una missiva, poi riportata sui social network, firmata da padre Ottorino Benettollo, ossia Padre Vincenzo, nominato dalla Santa Sede come legale rappresentante della Congregazione delle Suore Domenicane del Santissimo Sacramento di Fognano, il 14 dicembre 2019.

Nel testo della lettera, al punto terzo, il religioso scriveva che “le attuali suore non sono più in grado di continuare la loro opera che comporta annualmente perdite economiche molto importanti e l'accumulo si è fatto vistoso. La Chiesa è abituata a fa fronte ai suoi impegni anche debitori e ora è giunto il momento di mettere in atto un'azione di giustizia nei confronti di tutti i creditori. Questo è il primo compito che mi è stato assegnato come Legale Rappresentante della Congregazione”. Il sindaco, nel leggere la lettera aveva rimarcato che la “preoccupazione del Comune che è una e una sola che non è quella di sapere chi ha ragione, se il Frate o la Suora. Anche il Vescovo dice le stesse cose che dice Padre Benetollo, perché al contrario di altri io dal Vescovo ci sono stato, e si è detto ancor più preoccupato di Padre Benetollo”.

In virtù di ciò quindi Suor Marisa Bambi e l’ex priora Maria Luisa Farolfi avevano querelato padre Benettollo, che non si sarebbe opposto al giudizio, e il sindaco Pederzoli difeso dall’avvocato Carlo Benini, chiamando in causa in qualità di testimone persino il Vescovo della Diocesi. L’epilogo della vicenda tuttavia è arrivato con il ritiro della querela, anche in virtù dell’impegno da parte di vari soggetti nel rilancio del convento. Tra questi l’amministrazione comunale che, come riferiva poco tempo fa il sindaco stesso, aveva avviato un dialogo per portare all’interno della struttura l’ambulatorio del medico di base. Altri impegni già presi e riportati dagli organi di stampa riguardano inoltre l’arrivo di alcune suore angolane nel convento.