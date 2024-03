Tartufo fresco e gustose colombe pasquali: tante proposte di qualità nel negozio in centro storico

A distanza di un anno e mezzo dall'apertura di Tartulab, al civico 22 di via Antica Zecca (all'interno della galleria Mariani), non si fermano le proposte di Mauro l'ingegnere del tartufo che ha mollato il posto fisso per realizzare il suo sogno. Sempre pronto a consigliare piatti gustosi e ricette, Mauro propone prodotti nuovi, di stagione e tante altre novità in vista della primavera. In negozio i clienti possono trovare una linea esclusiva di prodotti selezionati a marchio Tartulab: il tartufo utilizzato per le creme per paste e ripieni, tartufate e condimenti come sale, burro, olio e il miele che proviene da Acqualagna. Mentre il tartufo fresco proviene dalle colline Tosco-Romagnole.

Per il periodo pasquale si possono trovare le Pagnotte Pasquali, le colombe all'albicocca, limone e zenzero, una gustosa colomba al cioccolato nero con scaglie di cioccolato, realizzate con pasta madre. In negozio si trovano anche sfiziosità di mandorle al tartufo, scaglie di tartufo estivo. Inoltre per quanto riguarda i prodotti freschi è disponibile il Tartufo bianchetto che merita di essere provato per il suo intenso profumo e aroma oltre ad avere un eccellente rapporto qualità prezzo. Spazio anche ai vini, con proposte dell'Emilia Romagna con alcune escursioni in altre aree del Paese, con Barolo e Valpolicella, oltre che una selezione di 'bollicine' francesi. E vista la risposta dei clienti sul territorio, Gloria, moglie di Mauro, racconta l'intenzione di creare a breve una piattaforma e-commerce per acquistare i prodotti di Tartulab direttamente dal sito e quindi raggiungere e accontentare anche i palati più lontani.