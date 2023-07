Tempesta di vento, le iniziative della banca a favore delle famiglie colpite

La Cassa di Ravenna per sostenere con tempestività agricoltori, famiglie e imprese colpiti dalla pesante ondata di maltempo registrata a partire da sabato in Emilia Romagna e che ha creato ingenti danni soprattutto nelle Provincie di Ravenna, Ferrara, Modena e Bologna, ha prontamente deliberato di estendere le agevolazioni già previste per gli alluvionati.

Tra le iniziative c'è ol plafond per apertura di credito in conto corrente, finanziamenti chirografari a medio termine e finanziamenti ipotecari a lungo termine a condizioni particolarmente agevolate per consentire agli agricoltori, ai commercianti, agli artigiani ed alle imprese di ripristinare i beni danneggiati. Spazio anche a prestiti personali per sostenere le famiglie a basso reddito che hanno la necessità di sostituire o riparare l’autovettura con interessi a totale carico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.