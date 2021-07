Terremoto in mare al largo della costa ravennate

Il sisma è stato registrato a circa 60 chilometri dalla terraferma, non si registrano danni a cose o persone

Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in aperto Adriatico davanti alle coste ravennati. Il terremoto è avvenuto alle 12.56 a circa 60 chilometri dalla terraferma. Non si registrano danni a cose o persone, ma la scossa è stata avvertita in diverse zone della provincia.