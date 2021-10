Terza dose di vaccino, il pronostico di Bonaccini: "Diventerà inevitabile per tutti"

Per tenere sotto controllo la pandemia in Italia la terza dose "diventerà probabilmente inevitabile per tutti". E' il pronostico di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, ospite martedì mattina ad 'Agorà' su Raitre. Bonaccini ribadisce la necessità di andare avanti con vaccinazioni e obbligo di Green Pass. "E ci mancherebbe altro - rimarca - guardate dove ci sono pochi vaccinati, come in Russia, com'è la situazione: disastrosa. Noi abbiamo bisogno di continuare a vaccinare e credo che la terza dose per tutti, o quasi, diventerà inevitabile".

Ad oggi in Emilia-Romagna, cita il governatore, "siamo al 90% di vaccinati con la prima dose e all'86% con la seconda, entro poche settimane supereremo il 90%. Dobbiamo proseguire così nel Paese e dobbiamo cercare di fare quello che serve, perchè il vaccino non basta per uccidere il virus, però protegge le persone. Vorremmo evitare di tornare a chiudere quelle attività che hanno sofferto tantissimo e hanno pagato un prezzo alto, con tanti posti di lavoro persi, soprattutto donne".

In questi mesi, sottolinea Bonaccini, "abbiamo già recuperato decine di migliaia di posti di lavoro e c'è una prospettiva di crescita economica superiore a qualsiasi ottimistica previsione, ma è evidente che bisogna tenere a bada la curva dei contagi, che sono in crescita. Grazie ai vaccini però abbiamo visto il crollo dei ricoveri e dei decessi, quindi dobbiamo proseguire così perchè le varianti ci sono e hanno una carica di diffusione più alta". E chiosa: "Io non so cosa debba succedere ancora in questo Paese per non avere più dubbi su questo". (Dire)